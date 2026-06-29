Los ministros de Defensa de Japón y Corea del Sur se comprometen a reforzar la comunicación y la cooperación

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Seúl, 28 de junio (Jiji Press)—El ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjirō, y su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, reafirmaron el domingo su compromiso de reforzar la comunicación y la cooperación para impulsar unas relaciones de defensa e intercambios estables y orientados al futuro entre ambos países.

En una reunión celebrada en Seúl, ambos ministros acordaron también profundizar la cooperación y los intercambios entre los equipos de exhibición acrobática Blue Impulse, de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, y Black Eagles, de la Fuerza Aérea de Corea del Sur.

El acuerdo se produce después de que, por primera vez, aeronaves de los Black Eagles recibieran apoyo de reabastecimiento en vuelo por parte de Japón el pasado mes de enero en la base de la Fuerza Aérea de Autodefensa en Naha, en la prefectura de Okinawa.

Los detalles se concretarán más adelante. Las autoridades de Defensa de ambos países estudian la posibilidad de convertir este apoyo al reabastecimiento en vuelo en un mecanismo permanente. El sábado, Koizumi y Ahn inspeccionaron los aviones de los Black Eagles.

En cuanto a la posible firma de un Acuerdo de Adquisición y Prestación Recíproca de Servicios (ACSA, por sus siglas en inglés), que permitiría el suministro mutuo de combustible y munición entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó el 8 de junio que, por el momento, resulta difícil concluir dicho acuerdo debido al sentir de la opinión pública surcoreana.

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