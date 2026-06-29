China incluye a otras 20 organizaciones japonesas en su lista de prohibición de exportaciones

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Pekín, 29 de junio (Jiji Press)—El Ministerio de Comercio de China anunció el lunes que ha añadido otras 20 empresas y organizaciones japonesas a su lista de entidades a las que se prohíbe la exportación de productos de uso dual, incluidas las tierras raras.

China ha intensificado aún más la presión sobre Japón en un contexto de tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín.

Entre las empresas y organizaciones recientemente incluidas en la lista se encuentran Mitsubishi Electric Software Corp., una filial del importante fabricante japonés de productos electrónicos Mitsubishi Electric Corp., y el Instituto Nacional de Estudios de Defensa. Asimismo, han sido incluidas en la lista las empresas Oki Electric Industry Co. y Japan Nuclear Fuel Ltd.

En febrero, el ministerio incluyó a una filial de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. y a otras entidades en la lista de sujetos a restricciones a la exportación. Las últimas incorporaciones, que entraron en vigor el lunes, elevaron a 40 el número total de empresas y organizaciones que figuran en la lista.

El ministerio también anunció en un comunicado público que aumentaría el número de empresas sujetas a controles de exportación más estrictos.

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