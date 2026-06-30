Japón crea un comité para evaluar la inversión extranjera

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Tokio, 29 de junio (Jiji Press)—El Gobierno japonés celebró el lunes la primera reunión del Comité Japonés de Inversión Extranjera (JFIC, por sus siglas en inglés), un nuevo organismo encargado de examinar de forma coordinada entre los distintos ministerios las inversiones extranjeras en empresas japonesas, con el objetivo de evitar la fuga de tecnologías e información estratégicas para la seguridad nacional.

Durante la reunión, la primera ministra, Takaichi Sanae, afirmó: “Llevar a cabo evaluaciones coherentes entre los distintos ministerios y organismos también aumentará la previsibilidad para los inversores extranjeros, lo que contribuirá tanto a promover unas inversiones sólidas como a reforzar la seguridad económica”.

El JFIC se creó tomando como referencia el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), organismo con autoridad para recomendar al presidente estadounidense el bloqueo o la suspensión de inversiones extranjeras en ese país.

La aprobación, durante el actual período de sesiones de la Dieta, de la reforma de la Ley de Divisas y Comercio Exterior allanó el camino para la creación del JFIC.

El comité está copresidido por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Nacional, y cuenta además con la participación de otros organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y el Ministerio de Defensa.

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