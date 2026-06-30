Un grupo de expertos del Gobierno de Japón pide flexibilizar las normas de construcción de centros de datos

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Tokio, 29 de junio (Jiji Press)—Un grupo de expertos del Gobierno japonés sobre reforma regulatoria recomendó el lunes flexibilizar las normas de construcción aplicables a los centros de datos ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

En respuesta, la primera ministra, Takaichi Sanae, subrayó que el Gobierno impulsará la reforma de las regulaciones y los sistemas para adaptarlos al auge de la IA.

Las baterías de ion-litio, esenciales para garantizar el funcionamiento estable de los centros de datos, están clasificadas como materiales peligrosos en virtud de la Ley de Servicios contra Incendios y de la Ley de Normas de Construcción, lo que dificulta su instalación en cantidades suficientes.

El grupo de expertos propuso excluir las baterías de ion-litio de estas restricciones mediante la introducción de normas específicas de seguridad para este tipo de baterías.

La propuesta también hace referencia a la denominada IA física, aplicada al control de robots capaces de desplazarse caminando, una tecnología que podría contribuir a paliar la escasez de mano de obra en sectores como la logística, la construcción y la atención a las personas mayores. Asimismo, plantea modificar la legislación para permitir la realización de ensayos de demostración a gran escala.

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