Japón queda eliminado del Mundial tras perder por 2-1 ante Brasil

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Houston, Texas, 29 de junio (Jiji Press)—Japón quedó eliminado el lunes del Mundial de la FIFA 2026 tras caer derrotado por 2-1 ante Brasil en Houston, Texas.

La selección japonesa masculina de fútbol, conocida como los “Samurai Blue”, volvió a quedarse a las puertas de lograr su primera victoria en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo, en su quinto intento de superar una ronda de eliminación directa.

Japón se adelantó en la primera parte con un gol de Sano Kaishū, jugador del club alemán FSV Mainz 05, pero Brasil igualó el marcador en la segunda mitad.

Pese a la resistencia defensiva del conjunto japonés, Brasil, cinco veces campeón del mundo, marcó el tanto de la victoria en los últimos minutos del encuentro. Con este resultado, el balance de los “Samurai Blue” frente a la selección brasileña queda en una victoria, dos empates y doce derrotas.

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