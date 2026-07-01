EE. UU. devuelve a Japón una zona residencial militar en Yokohama

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Yokohama, 30 de junio (Jiji Press)—El ejército estadounidense devolvió el martes a Japón la zona residencial Negishi, de 43 hectáreas y ubicada en Yokohama (en la prefectura de Kanagawa), siguiendo un acuerdo que ambos países firmaron en 2004.

“Estamos muy contentos de que se hayan visto cumplidos nuestros deseos, que albergábamos desde hace mucho”, comentó Yamanaka Takeharu, el alcalde de Yokohama, a Sukisaki Yukihiro, el director general de la Oficina de Defensa para el Sur de Kantō, del Ministerio de Defensa de Japón, quien le informara de la devolución. Yamanaka le pidió al ministerio que asegurara una pronta devolución de la zona que, pese al acuerdo, continúa en manos estadounidenses.

En 2004 Tokio y Washington acordaron que el ejército de Estados Unidos devolvería a Japón zonas de Kanagawa con una superficie total de 419 hectáreas, incluyendo Negishi, a cambio de que Japón construyera unas 700 casas en el área residencial Ikego del ejército estadounidense en Yokohama.

De todas las zonas de Kanagawa ya se habían devuelto a Japón un total de unas 375 hectáreas que incluyen el almacén de petróleo, aceite y lubricantes Koshiba, la zona de almacenamiento Tomioka y las zonas de comunicación de Fukaya y Kamiseya.

Tras el regreso de Negishi, el último lugar que queda por devolver según el acuerdo de 2004 es un enclave de una hectárea en la zona de Ikego.

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