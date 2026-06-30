Japón destinará fondos al desarrollo de un modelo nacional de IA
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Tokio, 30 de junio (Jiji Press)—El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció el martes que destinará 387.300 millones de yenes a un proyecto para desarrollar un modelo nacional que sirva de base para un sistema de inteligencia artificial física destinado al control de robots.
El ministerio pretende poner este modelo fundacional multimodal a disposición de las empresas japonesas con el fin de ayudar al país a reducir la distancia que lo separa de Estados Unidos y China en este ámbito tecnológico.
El proyecto está liderado por Noetra Corp., una empresa japonesa creada por varias compañías, entre ellas la operadora de telecomunicaciones SoftBank Corp., con el objetivo de desarrollar modelos de IA en Japón.
En la iniciativa participarán ingenieros de SoftBank y de la empresa emergente japonesa de IA Preferred Networks Inc.. Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST, por sus siglas en inglés) prestará apoyo a Noetra en colaboración con instituciones de investigación tanto japonesas como extranjeras.
En el marco de este proyecto, cuya duración prevista es de cinco años, Noetra y el AIST prevén publicar un modelo fundacional ya durante el presente ejercicio fiscal. Posteriormente, tienen previsto presentar una versión mejorada cada año fiscal utilizando datos obtenidos de fabricantes y otras empresas.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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