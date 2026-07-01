Japón reducirá los costes de emisión de pasaportes

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Tokio, 30 de junio (Jiji Press)—Japón recortará los costes de emisión de pasaportes, reduciendo a 8.900 yenes el precio de un documento de diez años para adultos obtenido por medio de solicitud online, respecto a los 15.900 que costaba.

El pasaporte de cinco años para adultos quedará abolido. Solo los menores podrán tener acceso a un pasaporte de cinco años, con un coste unificado de 4.400 yenes, de los 5.900 que costaba originalmente para niños de menos de 12 años, y los 10.900 para los niños entre 12 y 17 años.

El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que espera un aumento en las solicitudes, y prevé que la emisión de pasaportes tarde cerca de un mes, por el momento, en lugar de las dos semanas que solía tardar. Quienes presenten la solicitud en persona tendrán que pagar 400 yenes adicionales.

Estas reducciones en los costes de los pasaportes coinciden con un incremento en los impuestos al turismo internacional, los comúnmente llamados “impuestos de salida”.

Japón también subirá los costes de sus visados este miércoles, de 3.000 a 15.000 por un visado de entrada única y de 6.000 a 30.000 por un visado de entrada múltiple.

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