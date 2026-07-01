JAL recibe subvenciones de forma fraudulenta para un proyecto estatal

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Tokio, 30 de junio (Jiji Press)—El martes se hizo público que Japan Airlines ha recibido de forma fraudulenta subvenciones destinadas a un proyecto estatal sobre movilidad aérea de última generación (drones, los denominados “autos voladores” y tecnología similar) tras falsificar sus costes laborales.

La aerolínea japonesa, una de las más grandes del país, tiene previsto devolver dichas subvenciones, que ascienden a unos 280 millones de yenes. La mala praxis de la empresa podría remontarse a 2022.

Según JAL y otras fuentes, la irregularidad se detectó en el proyecto supervisado por la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO, por sus siglas en inglés), entidad vinculada al Gobierno.

Según las fuentes citadas, el año pasado la empresa ordenó a sus empleados que registraran sus horas de trabajo de acuerdo con un plan que la empresa había presentado a la NEDO antes de que comenzara el proyecto.

El objetivo era, según parece, recibir el importe total de las subvenciones previstas en el presupuesto inicial. El asunto salió a la luz en enero, y un abogado no relacionado con JAL llevó a cabo una investigación.

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