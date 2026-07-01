El Mercosur inicia diálogos para un acuerdo de asociación económica con Japón

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São Paulo, 30 de junio (Jiji Press)—Miembros del Mercosur (el Mercado Común del Sur) de Sudamérica anunciaron formalmente el comienzo de unas negociaciones para lograr un acuerdo de asociación económica con Japón, durante una cumbre en Asunción, la capital de Paraguay, el martes.

De materializarse, el acuerdo entre Japón y el Mercosur, entre cuyos miembros se encuentran Brasil y Argentina, crearía un bloque económico con una población de unos 400 millones de personas, y un producto interior bruto de unos 7 billones de dólares.

El 16 de junio la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron comenzar negociaciones para dicho acuerdo durante las charlas de Évian, en el este de Francia, realizadas en paralelo a la cumbre del Grupo de los Siete.

En una declaración conjunta emitida el martes, el Mercosur subrayó que un acuerdo de asociación económica expandiría el acceso a los mercados y la inversión mutua tanto en sectores agrícolas como en otros ámbitos.

En Japón crecen las expectativas respecto al mercado sudamericano, especialmente en el sector del automóvil.

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