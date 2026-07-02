Arrestan a nueve personas en Japón por un caso de estafa telefónica organizada con base en Sierra Leona

Noticias

Tokio, 1 de julio (Jiji Press)—La policía japonesa detuvo el miércoles a nueve personas por su presunta implicación en una estafa telefónica organizada desde Sierra Leona, en África occidental.

Se trata de un caso poco habitual, ya que es la primera vez que las autoridades japonesas actúan contra una red de este tipo con base en Sierra Leona. Hasta ahora, las investigaciones se habían centrado principalmente en organizaciones asentadas en países del Sudeste Asiático que tenían como objetivo a víctimas en Japón.

Según una fuente de la investigación, el grupo podría haber considerado que operar desde Sierra Leona lo mantenía fuera del alcance de las pesquisas de las autoridades de Japón.

Los nueve detenidos, de entre 50 y 79 años, desempeñaban presuntamente el papel de interlocutores encargados de llamar a las víctimas. Cuatro de ellos, entre ellos Kitaoka Hirobumi, de 61 años y residente en Yokohama, ya habían sido arrestados en junio por presunta infracción de la Ley de Seguridad en el Empleo, acusados de reclutar a personas para trabajar como telefonistas de la organización.

Según la Policía de la prefectura de Hyōgo, los nueve sospechosos llamaron en junio de 2025 a una mujer de unos cincuenta años residente en Sapporo, haciéndose pasar por funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Osaka. Durante la llamada le hicieron creer que su cuenta bancaria estaba siendo utilizada para cometer estafas y que era necesario examinar los fondos depositados en ella. Con ese engaño consiguieron que transfiriera 55 millones de yenes a una cuenta bancaria designada por la organización.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]