Sony dejará de producir ediciones físicas en disco de juegos para PlayStation a partir de 2028

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Tokio, 2 de julio (Jiji Press)—Sony Interactive Entertainment anunció el jueves que dejará de producir ediciones físicas en disco de los nuevos juegos para PlayStation a partir de enero de 2028. Desde entonces, todos los nuevos títulos se distribuirán exclusivamente en formato digital.

Con esta decisión, la compañía pondrá fin a la producción de discos para PlayStation 33 años después del lanzamiento de la primera consola de la serie, que debutó en diciembre de 1994.

La división de videojuegos del Grupo Sony precisó que la medida no afectará a los juegos que ya se encuentran a la venta.

Según explicó la empresa, la demanda de versiones descargables supera ampliamente a la de las ediciones en disco. La decisión responde a los cambios en las preferencias de los consumidores y en las condiciones del mercado.

En el ejercicio fiscal concluido en marzo de este año, las ventas de juegos en formato físico representaron apenas el 5 % de los ingresos por software de videojuegos de la compañía, que ascendieron a 2,64 billones de yenes.

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