Japón elevará hasta 75.000 yenes las tasas para cambiar el estatus de residencia de los extranjeros

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Tokio, 3 de julio (Jiji Press)—La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón anunció el viernes un proyecto de decreto para elevar la tasa por el cambio de estatus de residencia y la renovación del período de estancia para los ciudadanos extranjeros, actualmente de 6.000 yenes, hasta una horquilla de entre 10.000 y 75.000 yenes (unos 465 dólares), en función de la duración del permiso concedido.

Asimismo, la tasa para solicitar la residencia permanente pasará de 10.000 a 200.000 yenes. El Gobierno abrió ese mismo día un período de consulta pública sobre la propuesta y prevé que entre en vigor en octubre.

El aumento de las tasas tiene como objetivo cubrir el incremento de los costes administrativos derivado del rápido crecimiento del número de residentes extranjeros en Japón. La medida quedó recogida en la reforma de la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, aprobada en mayo.

Tanto el cambio de estatus de residencia como la renovación del período de estancia costarán 10.000 yenes cuando el permiso concedido sea de hasta tres meses. Las tasas aumentarán progresivamente en función de la duración de la autorización: 33.000 yenes para un permiso de un año, 64.000 yenes para uno de entre tres y cinco años y 75.000 yenes para los de cinco años o más. Quienes presenten la solicitud por internet (opción disponible para permisos de más de tres meses) obtendrán un descuento de entre 3.000 y 10.000 yenes. Las solicitudes de residencia permanente, por su parte, solo podrán tramitarse de forma presencial.

La Agencia también publicó unas directrices sobre los supuestos en los que podrá aplicarse una reducción de las tasas. Podrán acogerse a ella quienes cumplan simultáneamente dos condiciones: encontrarse en una situación económica equiparable a la de las personas con derecho a recibir asistencia social y requerir una consideración especial por motivos humanitarios. En esos casos, la tasa se reducirá a 10.000 yenes para los permisos de residencia y a 20.000 yenes para las solicitudes de residencia permanente.

La ley reformada fija un límite máximo de 100.000 yenes para las tasas relacionadas con los permisos de residencia y de 300.000 yenes para las solicitudes de residencia permanente, aunque los importes concretos deben establecerse posteriormente mediante decreto, siempre dentro de esos límites.

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