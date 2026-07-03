Japón prepara un programa de japonés para extranjeros que planeen residir en el país

Noticias

Tokio, 3 de julio (Jiji Press)—Un grupo de trabajo del Ministerio de Justicia de Japón publicó el viernes un informe sobre el futuro Programa de Aprendizaje del Idioma Japonés y de la Vida Cotidiana, una iniciativa destinada a facilitar la integración de los residentes extranjeros en la sociedad japonesa.

El documento propone aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer oportunidades de aprendizaje desde antes de la llegada a Japón y garantizar que los extranjeros puedan seguir formándose una vez instalados en el país. También plantea estudiar la posibilidad de que el grado de participación en el programa se tenga en cuenta durante los procedimientos de examen de las solicitudes de residencia.

El Gobierno incluyó la creación de este programa en las Medidas Integrales sobre las Políticas para Extranjeros, aprobadas en enero como marco básico de su estrategia en esta materia. Desde entonces, un grupo de trabajo encabezado por el viceministro parlamentario de Justicia, Fukuyama Mamoru, ha venido estudiando su diseño.

El informe considera que corresponde al Estado garantizar la puesta en marcha del programa, reducir la carga que supone para los gobiernos locales la integración de los residentes extranjeros y reforzar el apoyo al aprendizaje por parte de las entidades que los reciben.

El plan prevé que los participantes adquieran conocimientos básicos de japonés, así como nociones sobre los procedimientos administrativos y las normas de convivencia, tanto antes como después de su llegada al país. Además, propone estudiar fórmulas para que los gobiernos locales impartan cursos presenciales adaptados a las características de cada comunidad.

El programa estaría dirigido a un amplio abanico de residentes de media y larga duración e incluiría oportunidades de aprendizaje para sus familiares, además de contenidos adaptados a las distintas etapas de la vida. El Partido Liberal Democrático ha pedido que el proyecto comience a aplicarse de forma experimental a partir del ejercicio fiscal 2028, y el Gobierno tiene previsto acelerar su diseño definitivo a la luz de las recomendaciones del informe.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]