Un bailarín japonés consigue el oro en el prestigioso Concurso Internacional de Ballet de Moscú

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Tokio, 5 de julio (Jiji Press)—El bailarín japonés Hudzeleu Ryōma, natural de Mitaka (Tokio), obtuvo la medalla de oro en la categoría masculina individual sénior del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, celebrado en el Teatro Bolshói de la capital rusa.

Tras imponerse en la final del certamen, celebrada el sábado, Hudzeleu, de 20 años e hijo de padre bielorruso y madre japonesa, declaró: “Estoy muy feliz porque siento que he mejorado mucho como bailarín”. En la edición anterior del concurso, celebrada en 2022, había obtenido la medalla de plata en la categoría masculina de dúos juveniles.

En la edición de este año, Watanabe Denis, de 18 años y también natural de Mitaka, consiguió la medalla de plata en la categoría masculina individual juvenil, mientras que Nagai Sakura, de 16 años y originaria de Nagoya, en la prefectura de Aichi, obtuvo la medalla de bronce en la categoría femenina individual juvenil.

Hudzeleu creció rodeado del mundo del ballet y comenzó a dedicarse plenamente a esta disciplina después de trasladarse a Bielorrusia a los 12 años para formarse.

En septiembre de 2025 ingresó en el histórico Teatro Mariinski, en San Petersburgo (Rusia), donde desarrolla actualmente su carrera como bailarín.

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