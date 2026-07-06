La primera ministra de Japón felicita a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori

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Tokio, 6 de julio (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, envió una carta de felicitación a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria en los comicios en el país sudamericano.

En la carta, enviada el domingo, Takaichi expresó su deseo de colaborar para seguir fortaleciendo la excelente relación entre ambos países.

Fujimori es nikkei de tercera generación, es decir, una persona de ascendencia japonesa, y la hija mayor del difunto expresidente peruano Alberto Fujimori.

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