Detienen a un adolescente japonés por eliminar 46.800 cuentas de Bandai Channel

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Tokio, 6 de julio (Jiji Press)—La Policía Metropolitana de Tokio detuvo a un estudiante de secundaria de 15 años acusado de cancelar de forma fraudulenta cerca de 46.812 cuentas del servicio de vídeo en streaming Bandai Channel tras aprovechar una vulnerabilidad en el sistema.

La división de lucha contra la ciberdelincuencia de la Policía arrestó al menor, residente en la ciudad de Tokorozawa, en la prefectura de Saitama, bajo la sospecha de obstrucción de la actividad empresarial. El adolescente ha reconocido los hechos y declaró que no guardaba ningún rencor contra la empresa que gestiona la plataforma.

Según la investigación, entre las 17:00 y las 20:46 del 4 de noviembre de 2025 envió información falsa desde su ordenador personal a un servidor administrado por Bandai Namco Filmworks, operadora de Bandai Channel. Como consecuencia, fueron canceladas 46.812 cuentas, lo que obligó a la compañía a suspender temporalmente el servicio.

De acuerdo con la Policía, el joven comenzó a aprender programación cuando cursaba el cuarto año de educación primaria. En el momento de los hechos, cuando estudiaba el tercer curso de secundaria, descubrió una vulnerabilidad en el sistema de Bandai Channel tras analizar el tráfico de datos de la plataforma. Posteriormente utilizó el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT para desarrollar un programa malicioso con el que ejecutó la cancelación masiva de cuentas.

Después de detectar el ataque, Bandai Namco Filmworks adoptó diversas medidas de seguridad, entre ellas bloquear el acceso del menor a sus servidores. Sin embargo, este logró continuar realizando cancelaciones no autorizadas al modificar su dirección IP en unas 30 ocasiones.

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