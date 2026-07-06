El potente tifón Bavi podría llegar a Okinawa con fuertes vientos y lluvias torrenciales

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Tokio, 6 de julio (Jiji Press)—La Agencia Meteorológica de Japón advirtió este lunes de que el potente tifón Bavi podría aproximarse entre el viernes y el sábado a las islas Sakishima, en la prefectura de Okinawa, la más meridional de Japón, donde se espera que provoque fuertes vientos, lluvias intensas y un notable aumento del oleaje.

Según la agencia, el noveno tifón de la temporada se encontraba a las 15:00 del lunes en las proximidades de las islas Marianas, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Los pronósticos indican que continuará avanzando en dirección al mar de China Oriental.

Bavi presenta una presión atmosférica central de 910 hectopascales, con vientos sostenidos máximos de 55 metros por segundo y rachas que pueden alcanzar los 80 metros por segundo.

Los vientos de al menos 25 metros por segundo se extienden en un radio aproximado de 140 kilómetros desde el centro del tifón, mientras que los de 15 metros por segundo o más afectan a una amplia franja situada entre 140 y 560 kilómetros.

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