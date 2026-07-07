La JAXA publica una imagen del asteroide Torifune captada por la sonda Hayabusa2 a solo unos cientos de metros

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Tokio, 6 de julio (Jiji Press)—La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) publicó el lunes las primeras imágenes captadas por la sonda Hayabusa2 durante el exitoso sobrevuelo del asteroide Torifune, realizado el día anterior. La fotografía fue tomada apenas un segundo antes del momento previsto para el máximo acercamiento y, según las estimaciones preliminares, desde una distancia de solo unos cientos de metros, aunque la separación exacta se determinará tras un análisis más detallado.

La imagen muestra con gran nitidez la distribución de las rocas sobre la superficie del asteroide, lo que podría aportar nuevas pistas sobre su origen y evolución. Además, la tecnología de navegación de alta precisión empleada para realizar un sobrevuelo a tan corta distancia podría contribuir al desarrollo de sistemas de defensa planetaria, destinados a proteger la Tierra frente a posibles impactos de asteroides.

Durante una rueda de prensa, Mimasu Yūya, responsable del equipo de la misión ampliada de Hayabusa2 en la JAXA, afirmó: “La primera vez que vi la imagen me impresionó profundamente. Nunca imaginé que en un sobrevuelo tan fugaz pudiera obtenerse una fotografía de tanta calidad. Fue realmente emocionante”.

Torifune es un asteroide de tipo rocoso similar a Itokawa, el cuerpo celeste del que la primera sonda Hayabusa trajo muestras a la Tierra. Se estima que tiene un diámetro máximo de unos 800 metros y actualmente se encuentra a aproximadamente 100 millones de kilómetros de la Tierra. Las imágenes difundidas muestran un objeto con forma de muñeco de nieve y una superficie salpicada de numerosos bloques rocosos, lo que refuerza la hipótesis de que se formó tras la colisión y posterior unión de dos cuerpos más pequeños.

Hayabusa2 sobrevoló Torifune hacia las 18:30 del día 5 (hora de Japón), pasando a solo unos cientos de metros de su superficie a una velocidad relativa de cinco kilómetros por segundo. Además de obtener imágenes, la sonda logró recopilar datos mediante tres instrumentos científicos, entre ellos una cámara infrarroja y un espectrómetro. La información será transmitida gradualmente a la Tierra para su análisis.

Lanzada en 2014, Hayabusa2 recogió muestras de arena y otros materiales del asteroide Ryūgū, y en diciembre de 2020 hizo regresar a la Tierra la cápsula que las contenía. Tras completar con éxito el sobrevuelo de Torifune, la sonda continúa su misión ampliada, cuyo objetivo es alcanzar en julio de 2031 el asteroide 1998 KY26, su próximo destino de exploración.

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