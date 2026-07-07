Keisei pondrá en marcha un tren directo entre los aeropuertos de Haneda y Narita para mejorar el acceso a Tokio
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Tokio, 6 de julio (Jiji Press)—La compañía Keisei Electric Railway (Keisei Dentetsu) tiene previsto poner en marcha durante la década de 2030 un nuevo servicio de tren expreso con conexión directa entre el Aeropuerto de Haneda, en Tokio, y el Aeropuerto Internacional de Narita, en la prefectura de Chiba.
El proyecto fue presentado el lunes durante una reunión organizada por el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, en la que se abordaron diversos asuntos relacionados con el aeropuerto de Narita.
Con este nuevo servicio, Keisei aspira a mejorar la comodidad de los pasajeros que se desplazan entre los dos principales aeropuertos internacionales del área metropolitana de Tokio y a reforzar su capacidad de transporte, en un contexto marcado por la ampliación en curso del aeropuerto de Narita y el aumento del número de visitantes que llegan a Japón.
Como paso previo, la compañía pondrá en funcionamiento en el ejercicio fiscal 2028 un nuevo servicio de tren expreso entre el aeropuerto de Narita y la estación de Oshiage, en el distrito tokiota de Sumida. Hasta tres de estos trenes continuarán su recorrido por la línea Asakusa del metro de Tokio y la línea de la compañía Keikyū que conecta con el aeropuerto, lo que permitirá establecer una conexión directa entre Haneda y Narita sin necesidad de hacer transbordo.
En la actualidad, el servicio expreso de Keisei conecta ambos aeropuertos en aproximadamente 100 minutos, sin recargo adicional sobre la tarifa ordinaria.
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