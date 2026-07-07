El PLD advierte del impacto que un acuerdo con Mercosur podría tener sobre la agricultura japonesa

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Tokio, 7 de julio (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático (PLD), en el Gobierno, pidió al ministro de Agricultura, Suzuki Norikazu, que tenga en cuenta el impacto que un eventual acuerdo de asociación económica con el bloque sudamericano Mercosur podría tener sobre la agricultura y la ganadería japonesas.

La solicitud fue presentada el lunes durante una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura por Miyashita Ichirō, secretario general de la sede del PLD para los Acuerdos de Asociación Económica, junto con otros representantes del partido.

Miyashita instó al ministro a iniciar las negociaciones con Mercosur “con la firme determinación de no cerrar jamás un acuerdo que perjudique los intereses nacionales de Japón”, y advirtió de la elevada capacidad de producción de productos ganaderos y azúcar de los países que integran el bloque sudamericano.

Por su parte, Suzuki respondió que el ministerio “trabajará de forma coordinada para garantizar al mismo tiempo la seguridad alimentaria y la seguridad económica”.

El Gobierno japonés decidió el mes pasado iniciar las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Mercosur. A raíz de esa decisión, el PLD aprobó una resolución en la que señala que, si bien un acuerdo con el bloque resulta cada vez más importante para diversificar las cadenas de suministro de recursos energéticos y minerales, también advierte de que, dependiendo del desarrollo de las negociaciones, podría tener un impacto devastador sobre la agricultura y la ganadería de Japón.

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