Shizuoka pone fin a nueve años de estancamiento del proyecto de tren de levitación magnética Chūō Shinkansen

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Shizuoka, 7 de julio (Jiji Press)—El gobernador de la prefectura de Shizuoka, Suzuki Yasutomo, aprobó este martes el inicio de las obras del tramo de la prefectura correspondiente a la futura línea de tren de levitación magnética Chūō Shinkansen, poniendo fin de forma efectiva a un bloqueo de casi nueve años que había retrasado el proyecto ferroviario.

Suzuki anunció su decisión durante una sesión de la asamblea prefectural, dando un giro a la postura mantenida por su predecesor, Kawakatsu Heita, quien se había opuesto a las obras al considerar que la excavación de un túnel bajo la prefectura podría reducir el caudal del río Ōi y perjudicar el ecosistema de los Alpes del Sur de Japón.

El gobernador explicó que el Gobierno prefectural firmará el próximo 18 de julio un acuerdo de conservación del medio natural con Ferrocarriles del Centro de Japón (JR Tōkai), requisito indispensable para que puedan comenzar las obras.

JR Tōkai, promotora de la línea Chūō Shinkansen, tiene previsto acelerar los preparativos del proyecto. No obstante, el tramo de 8,9 kilómetros que discurre por la prefectura de Shizuoka requerirá al menos diez años de construcción, incluso si las obras comienzan este mismo año. Como consecuencia, la inauguración de la línea se retrasará previsiblemente hasta 2036, como mínimo.

El tramo de Shizuoka atravesará una zona montañosa situada bajo el término municipal de la ciudad homónima. La construcción de la línea, de aproximadamente 286 kilómetros, entre la estación de Shinagawa, en Tokio, y la estación de Nagoya, en la prefectura de Aichi, comenzó en 2014.

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