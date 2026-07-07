El aeropuerto de Noto se convierte en el primero del mundo con el nombre de ‘Pokémon’
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Wajima, prefectura de Ishikawa, 7 de julio (Jiji Press)—La ciudad de Wajima, en la prefectura de Ishikawa, acogió el martes una ceremonia para celebrar la nueva denominación temática del aeropuerto de Noto, inspirada en la popular franquicia japonesa Pokémon.
Desde ese mismo día, el aeropuerto pasa a utilizar el nombre promocional de “Noto Satoyama Pokémon with You Airport”.
Más de un centenar de personajes de Pokémon decoran las paredes y otros espacios de la terminal, donde además se han puesto a la venta productos exclusivos y menús temáticos en las tiendas y restaurantes del aeropuerto.
Según el Gobierno de la prefectura de Ishikawa, se trata del primer aeropuerto del mundo que incorpora oficialmente la palabra “Pokémon” en su denominación. El nombre promocional permanecerá en vigor hasta finales de septiembre de 2029.
La iniciativa ha sido impulsada por el Gobierno prefectural en colaboración con una fundación con sede en Tokio que desarrolla proyectos de interés social a través de la franquicia Pokémon.
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