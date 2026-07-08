Arrestan a un exejecutivo de una ONG japonesa por trasplante de órganos en el extranjero

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Tokio, 7 de julio (Jiji Press)—La policía japonesa arrestó el martes a un exejecutivo y dos antiguos miembros de una organización sin ánimo de lucro, ya disuelta, que atendía a pacientes con enfermedades incurables, bajo sospecha de haber mediado en un caso de trasplante de órganos en el extranjero a cambio de una tarifa.

Los tres fueron detenidos por un equipo de investigación conjunta entre el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y los departamentos de policía de la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, y la prefectura de Hyōgo, en el oeste, por supuestas violaciones de la ley japonesa sobre trasplante de órganos.

Esta ha sido la primera vez que la policía de Japón actuaba contra un caso de mediación en trasplante de órganos con tarifa, según la policía de Tokio. El equipo de investigación no reveló si los sospechosos habían admitido las acusación realizadas contra ellos.

El exejecutivo de la ONG, Kikuchi Hiromichi, de 66 años y residente de Yokohama, capital de la prefectura de Kanagawa (al sur de Tokio), fue arrestado por la policía metropolitana en 2023 bajo sospecha de haber mediado en un caso de trasplante de órganos sin permiso en el extranjero en 2022, cuando ocupaba su puesto en la organización. Se cree que se involucró en el último caso de mediación mientras se hallaba en libertad bajo fianza.

Kikuchi fue condenado a ocho meses de cárcel por el caso de 2022, y ha estado cumpliendo esa sentencia desde enero de 2026. La ONG fue disuelta ese mismo mes.

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