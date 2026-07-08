Japón registró más de 19.000 filtraciones de datos personales en el ejercicio fiscal 2025

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Tokio, 8 de julio (Jiji Press)—Un informe de la Comisión de Protección de la Información Personal aprobado el martes por el Gobierno revela que Japón registró 19.417 casos de filtración de datos personales durante el ejercicio fiscal 2025, la segunda cifra anual más alta desde que existen registros, solo superada por los 21.007 casos contabilizados el año anterior.

Las notificaciones de filtraciones procedentes del sector privado descendieron de 19.056 a 17.139 casos, mientras que las registradas por organismos públicos aumentaron de 1.951 a un récord de 2.278, de acuerdo con el informe.

La comisión dictó una orden administrativa, su medida sancionadora más severa, contra una empresa dedicada a la compraventa de listas de datos personales, tras constatar que había suministrado nombres y direcciones a miembros de una organización dedicada al fraude. El caso llevó además al organismo a emitir, en mayo del año pasado, su primera orden de urgencia.

Asimismo, la comisión adoptó 649 medidas de orientación o asesoramiento y emitió dos recomendaciones.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro encargado de la transformación digital y la ciberseguridad, Matsumoto Hisashi, explicó que “muchos de los casos se debieron a que hospitales y farmacias entregaron por error documentación a destinatarios equivocados o a que empresas enviaron artículos, como tarjetas de crédito, a direcciones incorrectas”.

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