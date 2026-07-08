Japón recuerda a Abe Shinzō cuando se cumplen cuatro años de su asesinato

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Nara, 8 de julio (Jiji Press)—Con motivo del cuarto aniversario del asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzō, numerosas personas acudieron el miércoles a depositar flores en el lugar donde fue asesinado, en la ciudad de Nara, en el oeste de Japón.

Un grupo de voluntarios integrado por miembros de la sección de la prefectura de Nara de la organización conservadora Nippon Kaigi instaló un altar floral frente a la estación de Yamato-Saidaiji (Kintetsu), escenario del atentado en el que Abe perdió la vida mientras pronunciaba un discurso de campaña para las elecciones a la Cámara Alta de la Dieta en 2022.

La policía prefectural desplegó un dispositivo de seguridad en la zona y realizó controles de equipaje a los asistentes. A las 11:30 de la mañana, la hora en que se produjo el atentado, los organizadores invitaron a los presentes a guardar un minuto de silencio. También pudo verse a numerosos transeúntes detenerse para rezar con las manos juntas en dirección al lugar del ataque.

“Todavía recuerdo con total claridad el momento en que vi a Abe desplomarse tras escucharse el segundo disparo”, declaró Ogita Yoshio, de 78 años y miembro de la asamblea de la prefectura de Nara por el Partido Liberal Democrático (PLD). En el momento del atentado, Ogita era secretario general de la organización prefectural del partido y se encontraba a escasos metros del ex primer ministro. “Es responsabilidad de quienes seguimos aquí transmitir el recuerdo de lo ocurrido”, afirmó.

“Abe me estrechó la mano durante un acto de campaña”, recordó por su parte Yamada Rumi, una maestra de guardería de 60 años residente en Nara. “Su muerte sigue produciéndome una profunda tristeza, y ese dolor nunca desaparecerá”, añadió.

El atentado tuvo lugar el 8 de julio de 2022 ante unos 300 asistentes. El ex primer ministro recibió dos disparos con un arma de fabricación casera efectuados a muy corta distancia por la espalda, que le alcanzaron en el cuello y el pecho. Tras ser trasladado a un hospital, falleció a consecuencia de las heridas.

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