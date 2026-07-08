Japón, EE. UU. y Corea del Sur expresan su preocupación por el lanzamiento de un misil por parte de China

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Ankara, 7 de julio (Jiji Press)—Los ministros de Asuntos Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur expresaron su preocupación, durante una reunión celebrada el martes en Ankara, Turquía, por el reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de un submarino de propulsión nuclear de la Armada china.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Hyun, coincidieron en la importancia de la cooperación estratégica entre sus países.

Los tres ministros confirmaron su compromiso con la desnuclearización total de Corea del Norte, que sigue adelante con sus programas de desarrollo nuclear y de misiles, y reconocieron la importancia de hacer frente a las actividades cibernéticas de Pionyang que financian dichos programas.

Asimismo, reafirmaron la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

Motegi, Rubio y Cho firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de reactores modulares pequeños, una tecnología de reactores nucleares de última generación. Sus Gobiernos apoyarán la colaboración entre empresas de los tres países para introducir esta tecnología en otros países y reforzar la seguridad energética en la región del Indo-Pacífico.

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