Trump atribuye a los aranceles el traslado de la producción de Toyota a EE. UU.

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Washington, 7 de julio (Jiji Press)—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este martes 7 a su política de aranceles elevados el hecho de que Toyota Motor Corp. haya decidido trasladar la producción de su camioneta Tacoma de México a Estados Unidos.

“Algo realmente importante”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social. “¡Los aranceles dan sus frutos!”, añadió.

Trump ha abogado en repetidas ocasiones por el regreso de la industria manufacturera a Estados Unidos mediante la imposición de aranceles.

Toyota Motor North America Inc., empresa subsidiaria del fabricante japonés de automóviles, declaró el lunes que invertiría 3.600 millones de dólares en la expansión de su planta en San Antonio, Texas, para transferir la producción del Tacoma de su planta en Baja California, en el norte de México.

El Tacoma es un modelo popular en Estados Unidos. Toyota asegura que el traslado a San Antonio creará unos 2.000 puestos de trabajo.

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