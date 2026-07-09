Un récord de 127 países y regiones asistirán a la ceremonia de la paz en Hiroshima el 6 de agosto

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Hiroshima, 8 de julio (Jiji Press)—Representantes de 127 países y regiones, además de la Unión Europea, tienen previsto asistir a la ceremonia del próximo 6 de agosto en Hiroshima, en homenaje a las víctimas del bombardeo atómico perpetrado por Estados Unidos sobre la ciudad en 1945, informó este miércoles el Gobierno municipal.

La cifra, basada en los datos disponibles hasta el martes, supera el récord de 120 países y regiones, además de la Unión Europea, que participaron en la ceremonia del año pasado, cuando se cumplió el 80.º aniversario.

“Los esfuerzos por transmitir la realidad del bombardeo atómico y el deseo de paz están despertando un renovado interés”, señaló un portavoz del Ayuntamiento.

Entre los Estados con armamento nuclear, Reino Unido, Francia, India e Israel han comunicado su intención de asistir al acto conmemorativo. Estados Unidos aún está ajustando su agenda, mientras que China, Pakistán y Corea del Norte todavía no han respondido a la invitación.

Por su parte, un representante de la Embajada de Rusia en Tokio indicó que su país no participará en la ceremonia. Será el quinto año consecutivo que Rusia se ausente del acto desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

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