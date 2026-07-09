Detienen a un joven de 18 años por un ciberataque contra una cadena de cibercafés

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Tokio, 9 de julio (Jiji Press)—Un joven de 18 años ha sido detenido por su presunta implicación en un ciberataque contra la empresa que gestiona la cadena de cibercafés Kaikatsu Club, según informaron fuentes de la investigación.

La División de Delitos Cibernéticos del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio arrestó el miércoles al joven, empleado de una empresa y residente en el distrito tokiota de Katsushika, bajo la sospecha de obstrucción fraudulenta de la actividad empresarial y acceso no autorizado a sistemas informáticos. En el momento de los hechos cursaba el segundo año de bachillerato. Según las mismas fuentes, el sospechoso ha negado parte de las acusaciones.

En el ataque contra Kaikatsu Frontier, operadora de la cadena de cibercafés, se utilizó un programa informático desarrollado con ayuda del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT por un estudiante de secundaria de la ciudad de Osaka. Este menor fue detenido el pasado mes de diciembre y actualmente está siendo juzgado por un tribunal de menores.

El programa fue compartido posteriormente en un grupo de chat de una red social, y los investigadores creen que otras personas también participaron en el ciberataque, entre ellas un niño que en aquel momento cursaba sexto de primaria.

Según las fuentes, el joven de 18 años comenzó a aprender programación de forma autodidacta cuando estaba en tercero de primaria y llegó a obtener el tercer puesto en una competición de ciberseguridad.

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