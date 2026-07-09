Una ciudad del oeste de Japón planea introducir un impuesto sobre las viviendas vacías en 2029

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Neyagawa, prefectura de Osaka, 9 de julio (Jiji Press)—La asamblea municipal de Neyagawa, en la prefectura de Osaka, aprobó el jueves por unanimidad una ordenanza para crear un impuesto sobre las viviendas desocupadas en toda la ciudad.

La medida busca incentivar a los propietarios de inmuebles vacíos a venderlos y aumentar así la oferta de viviendas destinadas a familias con hijos. El ayuntamiento prevé introducir el nuevo impuesto en el ejercicio fiscal 2029, una vez obtenga la autorización del ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones.

Aunque la ciudad de Kioto también tiene previsto implantar un gravamen similar en el ejercicio fiscal 2030 para determinadas zonas urbanizables, la iniciativa de Neyagawa será la primera de Japón en aplicarse a la totalidad de un municipio.

El impuesto sobre las viviendas desocupadas se cobrará además del impuesto sobre bienes inmuebles y no se aplicará a propiedades destinadas a actividades empresariales ni a aquellas que estén en venta o en alquiler. Como ejemplo, el gravamen ascendería a 24.800 yenes para una vivienda unifamiliar de madera de dos plantas construida sobre una parcela de 85 metros cuadrados y con una superficie útil de 96 metros cuadrados.

El Ayuntamiento estima que el nuevo impuesto generará unos 139 millones de yenes de ingresos anuales, que se destinarán a financiar medidas de prevención de la delincuencia y de respuesta ante desastres naturales.

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