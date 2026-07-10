Académicos japoneses se oponen al proyecto de ley que criminaliza el ultraje a la bandera nacional

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Tokio, 9 de julio (Jiji Press)—Un total de 148 personas, entre ellas especialistas en derecho penal, hicieron pública el jueves una declaración en la que expresan su oposición a un proyecto de ley que tipificaría como delito el ultraje a la bandera nacional japonesa. En la declaración, los firmantes sostienen que la propuesta legislativa “restringiría la libertad de expresión”.

La Comisión de Asuntos del Gabinete de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta, inició el jueves el debate de fondo sobre el proyecto de ley, presentado conjuntamente por la coalición gobernante encabezada por el Partido Liberal Democrático, el opositor Partido Democrático para el Pueblo y el Sanseitō, otra formación de la oposición.

“La declaración ha recibido el respaldo de muchísimas personas”, afirmó en una rueda de prensa celebrada en Tokio Matsumiya Takaaki, profesor especialmente designado de la Facultad de Derecho de la Universidad Ritsumeikan e impulsor de la iniciativa. “Queremos transmitir a los legisladores cuáles son los aspectos del proyecto de ley que preocupan a los expertos en derecho”.

El proyecto establece que quien dañe públicamente la bandera nacional de una manera que pueda considerarse gravemente ofensiva o insultante para otras personas podrá ser castigado con hasta dos años de prisión o una multa de hasta 200.000 yenes (unos 1.235 dólares).

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