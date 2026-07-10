Yamamoto Tarō dejará de ser líder del partido Reiwa Shinsengumi y abandonará la política

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Tokio, 9 de julio (Jiji Press)—El líder de Reiwa Shinsengumi, Yamamoto Tarō, de 51 años, anunció el jueves en una rueda de prensa celebrada en Tokio que dimitirá como presidente del partido y se retirará de la política debido a sus problemas de salud y a su detención por un exceso de velocidad.

Reiwa Shinsengumi cambiará además su nombre y celebrará la elección de su nuevo líder con una campaña que comenzará el 17 de julio y una votación prevista para el día 31.

Durante la rueda de prensa, Yamamoto pidió disculpas por el exceso de velocidad y afirmó que “no hay excusa posible”. Asimismo, declaró: “me retiro de la actividad política encaminada a ocupar un escaño en la Dieta”. Sobre el cambio de nombre del partido, explicó que “no debe quedar un vestigio del pasado llamado Yamamoto”.

Respecto a las sospechas de apropiación indebida del salario de un secretario parlamentario financiado con fondos públicos, publicadas por la revista Shūkan Shinchō, aseguró que “no se trata de una apropiación indebida y no guarda relación con mi dimisión”. La copresidenta del partido, Ōishi Akiko, también abandonará la formación.

Yamamoto fue investigado en octubre del año pasado por una presunta infracción de la Ley de Tráfico tras ser sorprendido conduciendo un coche de alquiler a 149 kilómetros por hora, muy por encima del límite de velocidad, en una autopista. En enero de este año renunció a su escaño en la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) tras revelar que se encontraba “a un paso de padecer un mieloma múltiple”.

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