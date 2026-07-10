El ministro de Asuntos Exteriores de Japón visitará cuatro países de América Latina en agosto

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Tokio, 9 de agosto (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, está ultimando los preparativos para realizar a principios de agosto una gira por México, Panamá, Colombia y Ecuador, donde mantendrá reuniones con sus respectivos homólogos.

El objetivo del viaje es reforzar la cooperación económica de Japón con estos cuatro países latinoamericanos, incluidos los esfuerzos por fortalecer las cadenas de suministro de minerales estratégicos.

México, rico en recursos como el cobre, el zinc y el plomo, alberga a más de 1.600 empresas japonesas. Se espera que Motegi aborde con responsables del Gobierno mexicano cuestiones como el aseguramiento de un suministro estable de recursos minerales y la ampliación de las inversiones de las empresas japonesas en el país.

Motegi y las autoridades panameñas tienen previsto reafirmar su cooperación para garantizar el funcionamiento estable del Canal de Panamá, una vía logística clave que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. En Colombia, el ministro japonés podría asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente del país. Por su parte, durante su visita a Ecuador es probable que las conversaciones se centren en la cooperación en materia de recursos naturales y energía.

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