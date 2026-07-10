Investigadores japoneses desentrañan el mecanismo cerebral responsable del sentimiento de rechazo

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Tokio, 10 de julio (Jiji Press)—Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio ha demostrado mediante experimentos con ratones que los cambios en las emociones hacia un individuo, y en concreto el sentimiento de odio o rechazo cuando una persona cercana nos ataca de forma repentina, son consecuencia de modificaciones en los circuitos neuronales.

Los investigadores consideran que este hallazgo podría contribuir en el futuro a esclarecer trastornos relacionados con las relaciones interpersonales, como la depresión, y al desarrollo de nuevos tratamientos. El estudio se publicó el viernes en la edición electrónica de la revista científica estadounidense Science.

El equipo dirigido por el profesor Okuyama Teruhiro hizo que los ratones del experimento memorizaran a otros dos individuos de su misma especie. Posteriormente, transformó artificialmente a uno de ellos en un individuo agresivo. Los ratones comenzaron entonces a evitar únicamente al que los había atacado, y los investigadores analizaron los cambios que se produjeron en el cerebro antes y después de esa experiencia.

Los resultados revelaron un fortalecimiento de las conexiones entre un área del hipocampo, responsable de la memoria, y la amígdala, la región cerebral encargada de procesar las emociones. Cuando los investigadores debilitaron esas conexiones mediante una técnica que permite controlar la actividad de las neuronas con luz, los ratones dejaron de evitar al individuo agresor.

Además, al estimular simultáneamente, mediante la misma técnica y otros métodos, las neuronas encargadas de recordar a un individuo concreto y las relacionadas con el miedo, los ratones desarrollaron sentimientos de rechazo hacia un individuo al que anteriormente no rechazaban.

“Hoy en día hay personas que sufren ataques de desconocidos en las redes sociales y acaban desarrollando estados depresivos. Comprender estos mecanismos neuronales responde a una necesidad social”, afirmó el profesor Okuyama.

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