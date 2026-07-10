Japón flexibiliza la normativa sobre privacidad para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial

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Tokio, 10 de julio (Jiji Press)—La Cámara de Consejeros de Japón aprobó el viernes un proyecto de ley para revisar la legislación sobre protección de datos personales con el fin de flexibilizar las restricciones al uso de información personal para el desarrollo de la inteligencia artificial, al tiempo que refuerza las salvaguardias frente a posibles usos indebidos.

En una sesión plenaria, la Cámara Alta de la Dieta dio luz verde al texto por una mayoría de votos con el respaldo de la coalición gobernante encabezada por el Partido Liberal Democrático y de las formaciones de la oposición Partido Democrático para el Pueblo y Team Mirai.

La reforma, que había sido aprobada por la Cámara de Representantes (Cámara Baja) en mayo, entrará en vigor, en principio, dentro de los dos años siguientes a su promulgación. Los detalles de su aplicación se establecerán mediante reglamentos y directrices.

En la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, Kōmeitō, Sanseitō y el Partido Comunista Japonés votaron en contra del proyecto al considerar que no se han disipado las preocupaciones de que la reforma pueda perjudicar a la ciudadanía.

La ley revisada introduce una excepción que permitirá a empresas y otras entidades recopilar y facilitar datos personales sin el consentimiento de los interesados cuando su uso esté destinado exclusivamente al análisis estadístico y al desarrollo de la inteligencia artificial. El objetivo de esta medida es reforzar la competitividad de Japón en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

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