El embajador de Venezuela, país afectado por un terremoto, pide a Japón que mantenga su apoyo

Noticias

Tokio, 10 de julio (Jiji Press)—El embajador de Venezuela en Japón, Seiko Ishikawa, venezolano de ascendencia japonesa, hizo un llamamiento a mantener el apoyo a las labores de recuperación tras los devastadores terremotos registrados el mes pasado.

Durante un acto en favor de la reconstrucción organizado el jueves por la Embajada de Venezuela en Tokio, Ishikawa afirmó que ningún país comprende mejor que Japón los desafíos que plantea la recuperación tras un terremoto y pidió a la población japonesa que siga teniendo presente a Venezuela durante los próximos años.

Según el Gobierno venezolano, la serie de terremotos del 24 de junio había causado hasta el miércoles cerca de 3.900 muertos y más de 16.000 heridos.

La embajada ha recibido compromisos de donación por un importe superior a los 25 millones de yenes por parte de empresas y organizaciones japonesas.

Ishikawa afirmó que Venezuela recibió un apoyo rápido y sincero del Gobierno japonés y del sector empresarial del país en unos momentos especialmente difíciles, y aseguró que esa ayuda ha supuesto una enorme fuente de aliento.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]