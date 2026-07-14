Los Shinkansen de las líneas Tōkaidō y San’yō tendrán compartimentos de alta gama a partir de octubre

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Tokio, 13 de julio (Jiji Press)—A partir de octubre, las compañías de Ferrocarriles del Centro de Japón (JR Central) y del Oeste de Japón (JR West) pondrán en marcha la Supreme Class (“Clase Suprema”) del Shinkansen, una nueva categoría de compartimentos privados de alta gama en las líneas Tōkaidō y San’yō del tren de alta velocidad japonés, con prestaciones superiores a las de la categoría Green Car.

Será el regreso de los compartimentos privados al Tōkaidō Shinkansen por primera vez en 23 años, después de que desaparecieran con la retirada de los trenes de la serie 100. “Queremos ofrecer una gama de servicios más diversa para que nuestros pasajeros disfruten plenamente de la experiencia del viaje”, declaró Shunsuke Niwa, presidente de JR Central.

Ambas compañías presentaron estas nuevas cabinas a la prensa los días 7 y 8 de julio. El compartimento, situado en el coche número 7 y diseñado para dos personas, dispone de dos asientos reclinables, un sofá y un espacio equivalente al de tres plazas de un Green Car. El precio será de 60.790 yenes (unos 378 dólares) por adulto para un trayecto de ida entre Tokio y Shin-Osaka.

También se ofrecerá una cabina individual completamente cerrada en el coche número 10. Equipada con una puerta de cierre electrónico, permitirá a los viajeros disfrutar de un espacio totalmente privado, sin interrupciones por parte de otros pasajeros. Durante el trayecto se servirán bebidas y dulces típicos de las regiones por las que pasa el tren. Según JR West, el objetivo es crear “un espacio donde los pasajeros puedan relajarse y disfrutar del viaje con total libertad, sin preocuparse por los demás”.

Los antiguos Shinkansen de la serie 100 ya contaban con compartimentos privados con capacidad para entre una y cuatro personas. En aquella época bastaba con pagar un suplemento de alrededor de 1.000 yenes sobre la tarifa del Green Car. Sin embargo, aquellas cabinas no permitían regular de forma independiente la iluminación ni el aire acondicionado, y desaparecieron con la llegada de las nuevas generaciones de trenes.

Según las compañías ferroviarias, la pandemia de la COVID-19 ha diversificado de forma significativa las necesidades y expectativas de los viajeros. Por ello, tienen previsto introducir compartimentos semiprivados a partir del próximo ejercicio fiscal.

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