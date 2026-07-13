La JAXA prueba con éxito un cohete reutilizable que aterriza en vertical

Noticias

Tokio, 11 de julio (Jiji Press)—La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) llevó a cabo con éxito el sábado el aterrizaje de un pequeño cohete experimental, en un paso importante hacia el desarrollo de cohetes reutilizables.

La prueba se realizó en el Centro de Pruebas de Noshiro, en la prefectura de Akita, donde el cohete RV-X despegó, ascendió hasta unos 11 metros de altura y efectuó un desplazamiento horizontal manteniéndose en posición vertical antes de aterrizar suavemente tras un vuelo de unos 40 segundos.

Según la JAXA, la inspección posterior al aterrizaje no detectó problemas importantes en el vehículo. La agencia analizará ahora los datos obtenidos durante el ensayo.

“Hemos completado el vuelo de prueba según lo previsto y hemos obtenido los datos que buscábamos”, declaró en rueda de prensa Itō Takashi, responsable de investigación y desarrollo de la JAXA. “Nos sentimos aliviados de que (el cohete de prueba) despegara y aterrizara correctamente”, añadió.

El RV-X, de 7,3 metros de longitud y 1,8 metros de diámetro, utiliza hidrógeno líquido como combustible y constituye un prototipo de la primera etapa reutilizable de futuros cohetes de gran tamaño.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]