La japonesa Kamiji Yui conquista Wimbledon y completa el Golden Slam de carrera en tenis en silla de ruedas

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Wimbledon, 11 de julio (Jiji Press)—La tenista japonesa Kamiji Yui conquistó el sábado su primer título de Wimbledon en la categoría individual femenina en silla de ruedas tras imponerse con un contundente 6-0 y 6-0 a la neerlandesa Diede de Groot en la final.

Se trata del duodécimo título individual de Grand Slam de Kamiji, que además se convierte en la primera japonesa en completar el Grand Slam de carrera, al haber conquistado los cuatro grandes torneos del tenis: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Con este triunfo, la tenista también logra el denominado Golden Slam de carrera, al sumar a esos cuatro títulos un oro en los Juegos Paralímpicos.

Tras la victoria, Kamiji declaró ante los periodistas que completar el Golden Slam de carrera había sido su gran sueño y confesó que aún le cuesta creer que lo haya conseguido.

También afirmó que este logro tiene un significado muy especial para ella y que se siente orgullosa de sí misma.

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