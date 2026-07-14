La subida de los tipos de interés complica el futuro de los jóvenes japoneses con préstamos estudiantiles

Noticias

Tokio, 14 de julio (Jiji Press)—El aumento de los tipos de interés bancarios y otros factores está provocando un incremento de los intereses aplicados a los préstamos estudiantiles concedidos a universitarios y otros estudiantes en Japón.

Aunque alrededor de la mitad de los estudiantes japoneses recurre a este tipo de ayudas, el encarecimiento de los intereses podría elevar el importe total a devolver en más de un millón de yenes. En un contexto de subida del coste de la vida y de las tasas universitarias, crece la preocupación por el impacto que esta situación puede tener en los proyectos de vida de los jóvenes, como el matrimonio o el ahorro. Los expertos advierten de que “no debe considerarse un problema individual, sino un problema que afecta al conjunto de la sociedad”.

Según la Organización de Servicios para Estudiantes de Japón (JASSO, por sus siglas en inglés), en el ejercicio fiscal de 2024 el 51,1 % de los estudiantes universitarios de grado presencial recibió préstamos estudiantiles concedidos por la propia entidad o por empresas. A finales de la década de 1990 el porcentaje apenas superaba el 20 %, pero desde el ejercicio 2010 se ha mantenido en torno al 50 %.

Una empleada de 32 años residente en la prefectura de Chiba comenzó hace diez años a devolver un préstamo estudiantil de 2,5 millones de yenes (unos 15.400 dólares) que había recibido de JASSO durante la universidad, pero todavía le quedan 1,5 millones de yenes por pagar. Tras verse obligada a cambiar de trabajo debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 en el sector turístico, sus ingresos se volvieron inestables y tuvo que acogerse a programas que reducen temporalmente las cuotas o aplazan los pagos. “Nunca imaginé que devolver el préstamo sería tan difícil. Pensar que es una deuda me hace sentir culpable”, reconoce.

El préstamo que recibió esta mujer era sin intereses, aunque, dependiendo de la situación económica familiar y del rendimiento académico, otros estudiantes reciben préstamos con interés. En el caso de los préstamos de JASSO con tipo fijo, el interés para quienes se graduaron en el ejercicio 2019 era del 0,07 % anual, mientras que para los graduados del ejercicio 2025 ha aumentado hasta el 2,423 % anual.

Por ejemplo, si un estudiante recibe 100.000 yenes al mes durante los cuatro años de universidad y devuelve un total de 4,8 millones de yenes a lo largo de veinte años tras graduarse, el importe total a reembolsar sería aproximadamente 1,28 millones de yenes superior al de un graduado de 2019. Como el tipo de interés se fija en el momento de la graduación, resulta difícil conocer desde el principio cuánto habrá que devolver.

Un estudiante de tercer curso de bachillerato de la prefectura de Chiba que asistió en junio a una feria universitaria celebrada en Tokio comentó: “Quiero estudiar una carrera de ciencias y también estoy pensando en hacer un posgrado. Eso haría que el importe del préstamo fuera mucho mayor, y me preocupa tener que pedirlo”. Su madre, una empleada de 52 años, añadió: “Los préstamos estudiantiles generan incertidumbre porque no se sabe cuál será el tipo de interés. También estamos informándonos sobre los préstamos educativos de los bancos, cuyos intereses son más fáciles de prever”.

El profesor Ōuchi Hirokazu, especialista en sociología de la educación de la Universidad Musashi y experto en la problemática de los préstamos estudiantiles, señala que “los universitarios que se graduaron esta primavera pertenecen a una generación que vivió durante sus estudios un periodo continuado de subida de los tipos de interés. Sería injusto atribuirles toda la responsabilidad”.

Según JASSO, solo el 2,6 % de los prestatarios acumula retrasos en los pagos superiores a tres meses. Sin embargo, Ōuchi advierte de que “el verdadero problema es que la inmensa mayoría de los jóvenes que sí continúan pagando no puede planificar su futuro. Los efectos del aumento de los tipos de interés apenas empiezan a manifestarse y es necesario adoptar medidas de apoyo con urgencia”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]