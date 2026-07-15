La cámara analógica ‘Utsurundesu’ de Fujifilm celebra su 40.º aniversario

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Tokio, 14 de julio (Jiji Press)—La cámara desechable Utsurundesu de Fujifilm, equipada con carrete fotográfico, celebra este mes el 40.º aniversario de su lanzamiento. Tras convertirse en un enorme éxito en las décadas de 1980 y 1990 por su facilidad de uso, perdió protagonismo con la irrupción de las cámaras digitales, entre otros dispositivos. Sin embargo, la experiencia analógica de avanzar manualmente el carrete, mirar por el visor y pulsar el disparador ha vuelto a conquistar a los jóvenes.

La primera versión salió a la venta el 1 de julio de 1986 con el lema “en cualquier momento, en cualquier lugar y para cualquier persona”, en una época en la que las cámaras eran artículos caros, poco prácticos para llevar encima y complicados de manejar.

Su desarrollo partió de una idea innovadora: colocar un objetivo sobre un carrete fotográfico, invirtiendo el planteamiento tradicional de una cámara. Gracias a una drástica reducción de costes, el precio de lanzamiento fue de 1.380 yenes, y posteriormente aparecieron modelos que costaban menos de 1.000 yenes.

Con el tiempo incorporó flash y su carcasa evolucionó del cartón al plástico. Los anuncios de televisión, protagonizados entre otros por el artista Demon Kakka, quedaron grabados en la memoria de muchos japoneses. Una mujer de unos cincuenta años recuerda que “era un clásico de los viajes escolares. Revelábamos las fotos, las enseñábamos a los amigos y luego hacíamos copias”.

Las ventas alcanzaron su punto máximo hacia 1997, pero comenzaron a caer con la popularización de las cámaras digitales y los teléfonos móviles. No obstante, desde la segunda mitad de la década de 2010 el interés por el producto volvió a surgir. La cadena de tiendas de descuento Don Quijote asegura que las ventas no han dejado de aumentar desde el final de la pandemia de la COVID-19, mientras que la cadena de artículos de diseño y papelería Loft llegó a sufrir problemas de falta de existencias.

Una empleada de unos veinte años que utiliza Utsurundesu durante sus viajes afirma que “hacer fotos con ella resulta más especial que con un teléfono móvil”. En el establecimiento Ginza Loft, en Tokio, una turista china de la misma franja de edad explicó que quería “hacer muchas fotos en Japón” y compró dos cámaras.

Desde su lanzamiento se han vendido más de 1.700 millones de unidades. Fujifilm lanzará a partir de agosto sus primeros modelos nuevos en veinte años: una versión resistente al agua, con un precio aproximado de 4.480 yenes, y otra con película en blanco y negro, que costará alrededor de 4.300 yenes. Un portavoz de la compañía aseguró que el objetivo es “seguir ampliando la experiencia fotográfica única que ofrece Utsurundesu mediante nuevos productos y servicios”, con la vista puesta en prolongar el éxito de este veterano producto.

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