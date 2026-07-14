‘The New York Times’ afirma que decenas de espías rusos expulsados de otros países operan desde Japón

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Nueva York, 12 de julio (Jiji Press)—Decenas de los espías rusos expulsados de países occidentales poco después de que Moscú iniciara la invasión de Ucrania en febrero de 2022 operan actualmente desde Japón, según informó el domingo The New York Times, que cita a fuentes de los servicios de inteligencia y de distintos gobiernos occidentales.

Según el periódico, la expulsión coordinada de cientos de agentes rusos tenía como objetivo desmantelar las operaciones de inteligencia de Moscú y dificultar la adquisición de materiales estratégicos, como microchips, transmisores y maquinaria utilizada en la fabricación de armamento.

El diario señala que “la débil legislación japonesa en materia de espionaje y su pujante industria de alta tecnología han convertido al país en una pieza clave del esfuerzo bélico ruso”. Asimismo, añade que el 90 % de los misiles y drones rusos contienen componentes japoneses, citando estimaciones del Gobierno de Ucrania.

Según antiguos y actuales responsables de cinco agencias de inteligencia occidentales, las operaciones en Tokio están coordinadas por “una unidad secreta de la inteligencia militar rusa conocida como la 20.ª Dirección”, cuya existencia y funciones no habían sido reveladas públicamente hasta ahora.

Haciéndose pasar por diplomáticos y empresarios, sus agentes obtienen o sustraen tecnología con fines militares y la introducen de contrabando en Rusia, según las citadas fuentes.

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