Japón estudia proteger por ley las voces de los famosos frente a la IA generativa

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Tokio, 14 de julio (Jiji Press)—El Ministerio de Justicia de Japón ha elaborado un borrador de informe en el que propone proteger las voces de personas famosas, al igual que sus retratos o imágenes, frente al uso de la inteligencia artificial generativa.

El borrador, centrado en la responsabilidad civil derivada del uso no autorizado de la imagen y la voz de personas célebres, fue presentado el lunes a un comité de expertos. El ministerio prevé publicar el informe definitivo a partir de agosto, una vez incorporadas las observaciones de los especialistas.

La legislación japonesa aún deja muchas cuestiones sin resolver sobre qué puede considerarse un uso ilícito de la voz de una persona, ya que los tribunales del país todavía no han dictado ninguna sentencia que establezca un criterio sobre estos derechos.

El Ministerio de Justicia espera que el informe definitivo sirva como referencia tanto en futuros litigios como en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

El borrador plantea, por ejemplo, el caso de un audio generado mediante inteligencia artificial que haga creer a los usuarios que un actor de doblaje está leyendo un texto obsceno y que posteriormente sea difundido en redes sociales con fines lucrativos.

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