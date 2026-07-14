Japón mejorará la protección contra los golpes de calor y el frío para las personas evacuadas en caso de catástrofe

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Tokio, 14 de julio (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el martes una revisión de su Plan Básico de Gestión de Desastres con el fin de reforzar las medidas para proteger a las personas evacuadas frente a los golpes de calor y el frío en los centros de evacuación.

La revisión del plan, que constituye el marco fundamental de las medidas de respuesta ante desastres del Gobierno central y las administraciones locales, responde a la experiencia vivida en julio del año pasado, cuando numerosos residentes de distintas zonas del país tuvieron que permanecer durante largas horas en centros de evacuación debido a las alertas y avisos de tsunami emitidos tras el potente terremoto registrado frente a la península rusa de Kamchatka.

Según la Oficina del Gabinete, transcurrieron unas 32 horas hasta que se levantaron por completo las alertas y avisos de tsunami. La prolongada evacuación, en pleno verano, provocó que varias personas tuvieran que ser trasladadas al hospital con síntomas de golpe de calor.

Ante esta situación, el Consejo Central de Gestión de Desastres, presidido por la primera ministra Takaichi Sanae, decidió modificar el plan básico e instó a las administraciones locales a almacenar agua potable, equipos para protegerse del frío y tiendas de campaña que proporcionen sombra en los lugares de evacuación de emergencia designados, con el fin de proteger a los evacuados tanto del calor como de las bajas temperaturas.

El plan revisado también prevé la instalación de teléfonos vía satélite y cámaras de seguridad en los centros de evacuación para facilitar la localización y el recuento de las personas evacuadas en caso de desastre.

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