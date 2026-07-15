Japón registró un récord de 7.120 acusados por delitos relacionados con el cannabis en 2025

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Tokio, 14 de julio (Jiji Press)—Japón registró en 2025 cifra récord de 7.120 personas acusadas de delitos relacionados con el cannabis, como el consumo y la posesión, según informó el martes el Ministerio de Sanidad.

“Adoptaremos medidas exhaustivas para prevenir la propagación del consumo (de cannabis) mediante la sensibilización y el refuerzo de las medidas de control”, declaró el ministro de Sanidad, Ueno Kenichirō, en rueda de prensa.

El récord anterior, establecido en 2023, era de 6.703.

Del total de 2025, 3.772 personas tenían entre 20 y 29 años y 1.379 eran menores de 20 años.

La policía y los organismos de control de drogas de todo el país están tomando medidas enérgicas contra los delitos relacionados con el cannabis. El año pasado, un total de 730 personas fueron acusadas de consumo de cannabis.

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