JR East presenta el diseño de su nuevo tren Shinkansen de diagnóstico

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Tokio, 14 de julio (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) presentó el martes el nombre y el diseño del nuevo tren de diagnóstico para líneas del tren de alta velocidad Shinkansen que introducirá en el ejercicio fiscal 2029 como sucesor del actual East-i. El nuevo vehículo recibirá el nombre de Soar y realizará las inspecciones circulando a la misma velocidad máxima que el Tōhoku Shinkansen, 320 kilómetros por hora.

El East-i alcanza una velocidad máxima de 275 kilómetros por hora, lo que plantea limitaciones desde el punto de vista de la seguridad al no poder efectuar las inspecciones en las mismas condiciones que los trenes comerciales. En una rueda de prensa, el presidente de JR East, Kise Yōichi, expresó su confianza en el nuevo vehículo y señaló que “permitirá realizar las inspecciones en el mismo entorno de velocidad que los servicios comerciales, lo que mejorará la seguridad”.

El nombre Soar, que en inglés significa “surcar los cielos” o “elevarse”, incorpora además la letra “o” como símbolo del deseo de lograr cero accidentes. El tren, de siete coches y perteneciente a la serie E927, tendrá una carrocería blanca con líneas rojas y verdes en los laterales. Los detalles definitivos del diseño se completarán previsiblemente hacia el otoño de 2026.

El nuevo tren incorporará un sistema desarrollado específicamente para estimar la fuerza que soportan los raíles y, combinado con un dispositivo capaz de medir deformaciones, permitirá determinar con mayor precisión qué tramos requieren mantenimiento. Además, contará con 48 cámaras para registrar el estado de la catenaria, los túneles y otras infraestructuras situadas a lo largo de la línea. En el futuro, JR East prevé utilizar inteligencia artificial para detectar y localizar automáticamente grietas y otros posibles puntos de riesgo.

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