Condenan a un exdirectivo de una empresa de organización de eventos por la manipulación de licitaciones en Tokio 2020

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Tokio, 15 de julio (Jiji Press)—Un tribunal japonés declaró culpable este miércoles a un antiguo directivo de una empresa dedicada a la organización de eventos, por haber infringido la ley antimonopolio al amañar licitaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Tokio, celebrados en 2021.

El Tribunal de Distrito de Tokio condenó al exdirectivo Fujino Masahiko, de 66 años, a un año y ocho meses de prisión, con suspensión de la pena durante tres años. Asimismo, impuso una multa de 250 millones de yenes a la empresa Fuji Creative Corp., tal y como solicitaba la fiscalía. La defensa se había declarado inocente.

El juez que presidía el tribunal, Miyata Shōji, afirmó que la decisión de Fujino de participar en la manipulación de licitaciones la había tomado en beneficio de la empresa, pero que fue “una elección fácil”.

“Fujino no puede evitar las críticas”, añadió Miyata.

El juez decidió suspender la pena, no obstante, dado que el acusado había tenido que considerar los deseos del comité organizador y del líder del sector implicado.

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