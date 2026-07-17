Investigadores japoneses descubren por qué se desarrollan tumores óseos en los jóvenes

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Tokio, 16 de julio (Jiji Press)—Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio y otras instituciones anunció el miércoles que ha logrado esclarecer, mediante experimentos con ratones, el mecanismo de aparición del osteosarcoma, un cáncer óseo que suele desarrollarse cerca de la rodilla durante la adolescencia.

El estudio revela que el osteosarcoma se produce cuando se rompe el equilibrio existente en los osteoblastos (las células responsables de la formación del hueso durante el crecimiento) entre los mecanismos que favorecen la proliferación celular y los que previenen la transformación cancerosa.

El osteosarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente del que se diagnostican unos 200 nuevos casos al año en Japón. La mayoría de los pacientes son adolescentes y el tumor suele aparecer en el fémur o la tibia, especialmente en la zona próxima a la rodilla. Sin embargo, hasta ahora se desconocía por qué se desarrolla con tanta frecuencia en esa etapa de la vida y en esa localización concreta.

El equipo de investigación, dirigido por el profesor Yamada Yasuhiro, de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Tokio, analizó osteoblastos inmaduros situados en los extremos de los huesos largos, cerca de la rodilla, en ratones en fase de crecimiento. Los investigadores comprobaron que, durante el periodo de mayor crecimiento en estatura, estas células se dividen de forma muy activa, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan alteraciones en el ADN, responsable de almacenar la información genética. Al mismo tiempo, también entra en funcionamiento un mecanismo capaz de detectar esas anomalías y detener la proliferación celular, evitando así la aparición del cáncer y manteniendo el equilibrio.

A continuación, el equipo centró su atención en el gen supresor tumoral p53, que presenta alteraciones en numerosos tipos de cáncer, entre ellos el osteosarcoma. Al activar otro oncogén que suele encontrarse alterado en este tipo de tumor, comprobaron que la acción de p53 como mecanismo de control impedía la proliferación anómala de las células. Sin embargo, cuando eliminaron la función de p53, ese mecanismo dejó de actuar, lo que provocó la aparición de osteosarcomas que, además, desarrollaron metástasis en los pulmones.

El profesor Yamada señaló que “hemos podido demostrar a nivel celular el mecanismo por el que se desarrolla el osteosarcoma. Esperamos que estos resultados contribuyan al desarrollo de nuevos tratamientos en el futuro”.

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