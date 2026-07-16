Instalan tornos con reconocimiento facial en la estación de Ikebukuro, en Tokio

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Tokio, 15 de julio (Jiji Press)—Las empresas Hitachi Ltd. y Tobu Railway Co. pusieron en marcha el miércoles un sistema de reconocimiento facial en los tornos de la estación de Ikebukuro de la línea Tobu Tōjō, en el distrito de Toshima de Tokio.

Los usuarios que registren previamente sus datos faciales y la información de su abono de transporte podrán atravesar los tornos sin necesidad de mostrar ninguna tarjeta o dispositivo. El sistema puede implantarse añadiendo cámaras y otros equipos a los tornos ya existentes, por lo que las empresas esperan promover su adopción entre otras compañías ferroviarias.

La tecnología ha sido desarrollada conjuntamente por Hitachi, Panasonic Connect y tres fabricantes de tornos automáticos, entre ellos Toshiba. Ya estaba en funcionamiento en estaciones como la de Tōbu Utsunomiya, en la prefectura de Tochigi, pero esta es la primera vez que se implanta en una gran terminal ferroviaria de Tokio.

De momento, su uso se limita a los pasajeros que viajen entre las estaciones de Kami-Itabashi e Ikebukuro de la línea Tobu Tōjō, donde el servicio comenzó a operar de forma simultánea.

Dado que la tecnología también puede aplicarse fuera de las estaciones, las empresas aspiran a extender el reconocimiento facial como sistema de pago en los establecimientos comerciales de los alrededores de Ikebukuro.

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